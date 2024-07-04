Bursa'da bugün en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 19 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağış ile birlikte termometreler en yüksek 30 derece seviyelerinde ölçülecek.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de ise bugün en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 18 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağış geçişleriyle birlikte sıcaklık 30 derece seviyelerinde seyrediyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ