Bilecik’te sıcaktan evde bunalan vatandaş çareyi parkta uyumakta bulurken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bilecik hava sıcaklığının 32 ile 35 derece arasında değişirken insanlar akşamüstü kendilerini serin olan parklara atıyorlar. Kent merkezinde bulunan günde binlerce kişinin yemek ve çay içtiği Atatürk Parkı’na akşamüstü gelen ve sıcaktan bunalan bir vatandaşlar ayağındaki terlikleri çıkararak bir sandalye üzerinde uyudu. Bu durum çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile geçilirken, şahsın mışıl mışıl uyuduğu görüldü.

Müşteriler şahsın 2-3 günde bir gelerek parkta uyuduğu anlatırken, görevlilerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istediler.