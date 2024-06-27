Kartepe Belediyesi her yıl düzenlediği 11 branştaki yaz spor okulları sezonunu açıyor.

Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yürütülen yaz spor okullarında çocuklar su kayağı, futbol, halk oyunları, karate, basketbol, voleybol, jimnastik, boks, tenis, geleneksel okçuluk ve güreş dallarında eğitim alabilecek.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 2 Temmuz- 23 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz yaz spor okullarında 4-9 yaş grubu jimnastik, 8-15 yaş grubu su kayağı, futbol, halk oyunları, karate, basketbol, voleybol, boks, tenis, geleneksel okçuluk ve güreş olmak üzere 11 farklı branşta eğitim verilecek. Kartepe Belediyesi kurslara katılan öğrencilere ücretsiz servis imkanı da sağlayacak. Kayıt olmak isteyenler Kartepe Belediyesi hizmet binası, muhtarlıklar, Kartepe Genç Akademi ve Kartepe Şehit Mahmut Demirel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda form doldurabilecek.

Öte yandan Kartepe Genç Akademi’de de yaz dönemi branş kayıtları başladı.

Yaz spor okullarına büyük ilgi olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yaz spor okullarımızla bu yıl da çocuklarımıza yaz aylarını faydalı bir şekilde değerlendirme imkanı sunacağız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimine katkı vermek, sokaklardan uzak tutarak kötü alışkanlık edinmelerinin önüne geçmek adına yaz ve kış spor okulları ile miniklerimizin sporu daha sağlıklı ve bilinçli yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.