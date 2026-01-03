Sakarya genelinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra bazı ilçelerde ağaçları devirdi.

Meteoroloji'nin uyarısını verdiği şiddetli rüzgar Sakarya'da etkili oldu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken bazı ağaçlar devrilme noktasına kadar geldi. Sapanca ilçesinde ise şiddetli rüzgara dayanamayan bazı ağaçlar yola devrildi. Ayrıca bir durak tabelası da rüzgardan bağlı olduğu taşla birlikte yıkıldı. Belediye ekipleri devrilen ağaçları keserek kısa sürede kaldırdı.