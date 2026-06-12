Kocaeli'de koruma altına alındıkları merkezde yuva kuran 'Bulut' ve 'Pişmaniye' adlı leylek çiftinin yavru sevinci yaşanıyor. 18 günlük olan ve 'Atlas' adı verilen yavrunun büyüme serüveni, yapay zeka destekli kameralarla 7 gün 24 saat anbean takip ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçtiğimiz aylarda farklı zaman dilimlerinde yaralı olarak gelen ve tedavilerinin ardından iyileşen Bulut ve Pişmaniye isimli leylekler, yuva kurarak kuluçkaya yatmıştı. Leylek çiftinin üç yumurtasından biri geçtiğimiz mayıs ayında çatladı ve Atlas adı verilen yavru dünyaya geldi.

18'inci gününe ulaşan Atlas için merkezde özel kutlama düzenlenirken, ziyaretçilere yumurta şeklinde pişmaniye ikram edildi. Hayata gözlerini açtığı ilk günlerde ebeveynlerinin kursağından çıkardığı bulamaç halindeki gıdalarla beslenen sevimli yavru, gelişimini hızlandırarak artık küçük yılan, kurbağa ve böcek gibi katı besinler tüketmeye başladı.

'Yumurtalardan ikisi boş çıktı'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğünde görevli Biyolog Dr. Recep Bakır, merkezde uzun yıllardır leyleklerin yavru dünyaya getirmesini beklediklerini ve bu yıl ilk kez yavru sevincinin yaşandığını belirtti. Bakır, 'Bulut ve Pişmaniye'nin ilk başta 3 yumurtası olmuştu. Bu yumurtalardan ikisi boş çıktı, bir tanesinden de şu anki mevcut yavrumuzu aldık. Yaklaşık 18 günlük yavrumuz. İlk dönemlerde anne ve babanın kursağından çıkardığı besinlerle, bulamaç şeklindeki besinlerle besleniyordu. Yakın zamandan itibaren artık katı besinlerle de, kursakta çok beklememiş besinlerle de beslenmeye başladı. Şu andaki beslenme durumu ise daha çok kursakta çok eritilmeden, katı halde küçük yılanlar, kurbağalar, böcekler şeklinde devam ediyor' dedi.

Yapay zeka ve kameralarla kesintisiz takip

Leylekler için hazırlanan platformların birkaç yıldır boş kaldığını aktaran Bakır, şöyle devam etti:

'Ufak tefek yuva yapım denemeleri olmuştu ama herhangi bir yumurtlama ve yavru alımımız gerçekleşmemişti. Bu yıl bu yavru alımını gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Yavrunun sürekli takibi yapılıyor. Hem görsel hem de yapay zeka destekli takibini yapmaktayız. Çiftlerin ne kadar süre yuvada vakit geçirdiği, hangi besinleri getirdiği, dişi veya erkek ebeveynlerin ne kadar süre yuvada yumurta üzerinde kaldığı; bunların hepsinin verisini yapay zeka desteğiyle beraber tek tek kayıt altına alıyoruz.'

Doğaya dönemeyen canlılara yaşam alanı

Merkezdeki rehabilitasyon süreçlerine değinen Bakır, uzman veteriner hekimlerce tedavisi tamamlanan yaban hayvanlarının doğaya salındığını ancak kanat veya ayaklarında kalıcı hasar bulunan, doğada tek başına hayatta kalma şansı olmayan canlılara burada barınma ve beslenme imkanı sağladıklarını söyledi. Biyolog Dr. Recep Bakır, 'Bazı canlıların doğaya dönme şansı çok zayıf. Örneğin bazılarının kanatları tamamen tahrip olmuş oluyor, bazılarının ayakları tahrip olmuş oluyor. Bu gibi durumlarda böyle bir alan oluşturduk. Burada besinlerini tedarik ediyoruz; hem barınma hem de beslenme imkanı sağlıyoruz. Barınma ve beslenme imkanı bulan canlılar da zaten ortamı genelde terk etmiyorlar çünkü doğada tek başına hayatta kalabilecek güçte olmayanlar genelde burada kalmış oluyor' ifadesini kullandı.

Leyleklerin üreme süreci

Leyleklerin üreme alışkanlıklarına ilişkin bilgiler veren Biyolog Dr. Recep Bakır, bir leyleğin sezonda ortalama 4 olmak üzere 3 ila 7 arasında yumurta bırakabildiğini belirtti. Yumurta sayısının kuşların çiftleşme başarısı, mevsimsel şartlar ve ortamdaki besin miktarına göre değişiklik gösterdiğini anlatan Bakır, 'Örneğin Bulut ve Pişmaniye'nin kaçıncı ebeveynliği olduğunu bilmiyoruz. 3 yumurtayla başladılar, en sonunda tek yumurtaya kadar düştük. Tek yumurtadan da Atlas isimli yavrumuz çıkışını yaptı' şeklinde konuştu.

Yavrularını yuvadan atmalarının sebebini uzmanı anlattı

Leyleklerin bazı durumlarda yavrularını yuvadan atma davranışına da değinen Bakır, bunun doğadaki en sert hayatta kalma ve doğal seçilim stratejilerinden biri olduğuna dikkati çekti. Bu durumun merak edilen nedenlerini açıklayan Recep Bakır, 'Leyleklerin yavrularını yuvadan aşağı atması olayı çok merak edilir. Bu, doğadaki en sert hayatta kalma ve doğal seçilim stratejilerinden bir tanesidir. Bunun bazı sebepleri var; bunlardan bir tanesi kıtlık ve besin yetersizliği. O anki mevsimsel şartlarda veya bulunduğu bölgedeki herhangi bir kıtlık ya da mevsimsel bir değişiklik buna sebebiyet verebilir. Zayıf ve hasta yavruları eleme davranışı olarak da leylekler bunu gösterebilir. Aynı zamanda yavrunun yumurtadan çıkma süresine göre kısıtlı zaman ve göç baskısı. Eğer göçe çok yakınsa leylekler, zamansal olarak o zamanı dengeleyememişse ve göçe az bir zaman kalmışsa bu şekilde davranışlar gösterebilmekte' dedi.