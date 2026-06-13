Kocaeli'de LGS'ye girecek olan ancak kimliğini kaybeden öğrenci için ekipler zamanla yarıştı. Öğrenci, polis desteğiyle nüfus müdürlüğüne götürülüp geçici kimlik belgesi çıkarıldıktan sonra sınavına zamanında ulaştırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde LGS sınavına gireceği sırada kimliğini kaybeden öğrenci, polis ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Darıca Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memurları, öğrenciyi motosikletle Darıca İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Burada geçici kimlik belgesinin çıkarılmasının ardından zamanla yarış başladı. Polis memuru, işlemlerin tamamlanmasının ardından öğrenciyi bu kez sınava gireceği Deniz Yıldızları Ortaokulu'na ulaştırdı. Dakikalarla yarışan ekiplerin desteği sayesinde öğrenci sınava zamanında yetişti.