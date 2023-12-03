2024 senesi yaklaştıkça araç markaları kampanyalarını arttırdı. Ekim ayı itibarı ile sıfır otomobil satışları başlamıştı. Yeni yıl yaklaşması ile beraber indirim kampanyaları hız kazandı. Opel otomobil alacakların son fırsatı dedi. “Yılın son dev kampanyası” diyen Toyota otomobil alacaklara kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında otomobillerde 250 bin TL’ye kadar indirim olacağı belirtildi. Sıfır araçlarda yapılan indirimler burada...

Toyota geçen ay satışını yapmaya başladığı ikinci nesil Toyota C-HR Hybrid modelinde lansman fiyatı Aralık ayı itibarı ile devam etmektedir.

250 bin TL’ye varan indirimlerle otomobil almak mümkün

Toyota C-HR Hybrid 1 milyon 550 bin TL gibi fiyatlarla alınabilmektedir. Ek indirim olarak 100 bin TL, 0 faizsiz kredi ve 12 ay vade imkanı sunulmakta.

ÖTV muaf avantajı ile beraber Aralık ayı sonuna kadar Toyota, Vision MDS ve Vision Plus MDS otomobilleri almak mümkün.

Opel Grandland, kredi teklifine ek olarak, 75.000 TL GS versiyonu, 100 bin TL takas, online rezervasyon için 327 bin 900 TL avantaj sağlamaktadır.