Küçük veya büyük otel olsun her otelin satış ve pazarlama ekibinin mutlaka görsel tasarımlara ihtiyacı olmuştur. Eğer pazarlama ekibinde bu işleri bilen birisi yoksa ufacık işler için bile olsa ajans yada profesyonel birisine ihtiyaç duyarsınız. Şimdi size kimseye ihtiyaç duymadan hızlıca profesyonel tasarımlar yapabileceğiniz web tabanlı tasarım uygulaması Canva’dan bahsedeceğiz. Kısaca Canva; oteliniz için sosyal medya gönderileri, sunum, poster, davetiye, kart ve reklam gönderileri gibi daha birçok şeyi profesyonel bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

Canva içerisinde binlerce hazır tasarım barındırmaktadır. Bir çok seçenek olduğundan dolayı çeşitli tasarımlar ortaya çıkarmanız muhtemeldir. Uygulamanın tasarım yapmanızı kolaylaştıran en önemli özelliği ise sürekle-bırak mantığı ile çalışmasıdır. Bu özellikler sayesinde hiç tasarım bilgisine sahip olmadan harika tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz. Uygulamanın genel olarak ücretsiz olduğunu söyleyebiliriz. Sadece içerindeki bazı tasarım ve stok görselleri ücretli olarak sizlere sunmaktadır.

Canva’ya facebook, Google veya e-postanız ile kaydolabilirsiniz.

Canva’ya üye olup giriş yaptıktan sonra karşınıza yukarıdaki gibi bir ekran çıkacaktır. Canva 50.000 tasarım arasından sektörünüz açısından en doğru olanı bulmanız için size yardım edecektir. Biz turizm ve otelcilikle ilgilendiğimiz için Restoranlar ve Ağırlama şablonlarını görmek istedik.

Ne yapmak istediğinize karar verdikten sonra özel boyutları ayarlanmış şablonlardan ne tür tasarımı yapmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Biz otel facebook sayfamız için bir kapak fotoğrafı yapmaya karar verdik.

Sosyal Medya ve E-posta başlığı altından Facebook Kapak Fotoğrafı’na tıkladığımız da karşımıza yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir ekran çıkacak. Bu ekranın sol tarafında hazır tasarımları görebilirsiniz. Beğendiğiniz tasarımı istediğiniz gibi düzenlemek için üstüne bir kez tıklamanız yeterli olacaktır. Daha sonra sağ tarafta seçtiğiniz tasarımın düzenlenebilir halini göreceksiniz.

Seçtiğiniz tasarımda görsel olsun, yazı olsun her şeyi kendinize düzenleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Bunun için değiştirmek istediğiniz görselin veya yazının üstüne tıklamanız yeterli olacaktır. Yazıyı değiştirmek için üstüne çift tıklayıp istediğinizi yazabilirsiniz. Üst bölümden ise yazının boyutunu ve rengini ayarlayabilirsiniz. Görsel değiştirmek için ise; değiştirmek istediğiniz görsele bir kere tıklayıp, sol taraftan Kendi görselinizi yükleyin butonuna tıkladıktan sonra yüklediğiniz görseli sürükleyip değiştirmek istediğiniz görselin üzerine bırakmanız yeterli olacaktır.

Tasarımınızı yaptıktan sonra sağ üst köşeden İndir butonuna tıklayıp hazırladığınız tasarımı bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Canva’nın kullanımı çok basite indirgendiğinden bir çok özelliğini kullandığınız süre boyunca kendiniz keşfedecek ve öğreneceğinizden emin olabilirsiniz.

Canva’yı kullanmak için buradan üye olabilirsiniz.