Size ilham verecek otel web sitelerini incelemeden önce günümüz standartlarında bir web sitesinin olmazsa olmazlarını inceleyelim.

Responsive (Duyarlı) Tasarım: Responsive olarak tasarlanmış web siteleri hangi cihazda açılırsa açılsın işlevselliğini kaybetmez. Yani ister web sitesi masaüstü bilgisayarda görüntülensin, ister mobil cihazda görüntülensin tasarımından ve işlevselliğinde hiçbir şey kaybetmez ve kullanıcıyı memnun eder.

Kusursuz Kullancı Deneyimi (UX): Bir ziyaretçinin web sitesinde gezinmesi ve bu akışın kolaylaşması için ayırt edici bir deneyim yaşaması gerekir. Ziyaretçi otel web sitesine geldiğinde bulmak istediğini çok kolay bulmalı. Bu sebeple kusursuz bir kullanıcı deneyimi ile web sitenizi tasarlamalısınız.

Hikaye: Web siteniz konuk deneyimini doğru bir şekilde iletiyor mu? En önemlisi hayal kurmaya teşvik ediyor mu? Ziyaretçileriniz web sitenizden ne kadar keyif alırsa o kadar rezervasyon yapma olasılığı yüksek olacaktır.

Kolay Rezervasyon: Çok iyi, kusursuz bir web sitesi tasarlamış olabilirsiniz, ama sitenize gelen ziyaretçiler rezervasyon yapma aşamasında zorlanıyorlarsa işler sandığınız gibi iyi gitmiyor demektir. En iyi dönüşümü almak için rezervasyon aşamanızı olabildiğinde basitleştirin. Eğer başka bir firmadan bu hizmeti almayı düşünüyorsanız tercih edeceğiniz rezervasyon motorunun (book engine) karmaşık olmamasına dikkat edin.

Değer Katın: Ziyaretçiler web sitenize geldiğinde onlara ek olarak bir şeyler sunmaktan kaçınmayın. Bunun maddi değeri de olabilir, manevi değeri de. Örneğin; web sitenizden rezervasyon yapan kullanıcılara özel indirimler sunabilir, ek hizmetlerden yararlandırabilir ya da bir blog sayfası oluşturup onlara çevredeki avantajlardan bahsedebilir veya şehrinizle ilgili bilgiler verebilirsiniz. Bu aynı zamanda güven duygusunu da arttıracaktır.

Görsellik: Otel web sitenizdeki görsellerin ne kadar önemli olduğunu daha önce bloglamıştık. Otelinizin muhakkak profesyonel çekilmiş fotoğrafları olmalı ki web sitenizin çekiciliği artsın. Eğer imkanınız varsa video içeriklerle de otelinizi web sitenizde anlatabilirsiniz. Bu hem web sitenize değer katacak, hem de otelinizi ifade ederken işinizi kolaylaştıracaktır.

İşte size ilham verecek 10 otel web sitesi;

The Garland

Five Seas Hotel CannesCasa Angelina Hotel

Villa Marina Capri

Mandarin Oriental Hotel

Ocean Edge Resort & Golf ClubGraduate Tempe

Grand Hotel Tremezzo

San Francisco Proper HotelFonar Hotel