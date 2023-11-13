Siğil Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Siğiller derinin üst tabakasında görülen genellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, HPV virüsünün bulaşması sonucu oluşan bir cilt rahatsızlığıdır.

İşte Siğilin Çeşitleri

Görünümü yerleştiği alana göre sert ya da yumuşak, ten rengi veya koyu renkli olabilir. İnsanlarda görülen siğiller 3 şekilde oluşmaktadır. Bunlar; Genel siğiller, ayak tabanı siğilleri ve düz siğillerdir.

Genel siğiller; Vücudun her yerinde görülebilir. Daha çok ellerde,parmaklarda ve tırnak çevresinde meydana gelmektedir. Bu siğiller düz yüzeyli, sıra sıra lif şeklinde ve çıkıntılı bir görünüme sahiptir. Çoğunlukla tırnak yeme ve tırnak eti koparma gibi derinin tahrip edildiği alanlarda görülmektedir.

Ayak tabanı siğilleri; Siğillerin temel kaynağı olan HPV ayak tabanlarında da oluşmaktadır. Genel siğillerden ayrı olarak çıkıntılı bir görünümü yoktur. Ağrılı ve sert oluşumlar olduğu için ayakta oluşan nasırlarla karıştırılabilirler. Ayrıca tedavi edilmeyen siğiller çoğaldıkça yürümenize de engel olacaktır.

Düz siğiller ise; Genellikle yüz bölgesinde çok sayıda meydana gelen küçük ve daha düz yüzeyli oluşumlardır. Erkeklerde sakal bölgesinde oluşur. Kadınlarda da bacak bölgesinde görülebilir.

Siğiller, kişiden kişiye direk temas yoluyla veya ortak kullanım alanları ve eşyalardan bulaşabilmektedir. Bu sebeple ortak eşya kullanımında son derece özenli olmak gerekiyor. Bunun dışında çocuklarda görülen siğiller tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşebilir. Ancak oluşan siğiller kişide ağrı yapıyorsa ve giderek çoğalıyorsa mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Siğiller ilk olarak ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılır. Özellikle sürülerek uygulanan ilaçlar siğilleri eritirken cildin bağışıklığını arttırır ve daha etkili olmasını sağlar. Omega-3, beta glucan ve çinko gibi besin destekleri de tedaviyi ve direnci güçlendirmek için doktor kontrolü altında kullanılabilir. Tedavide kullanılan ilaçların etkinliği ise 6-8 haftanın sonunda görülmektedir. İlaç tedavisinde herhangi bir iyileşme sağlanmıyorsa daha etkili yöntemler olan elektrocerrahi(yakma), kryoterapi (buz tedavisi) ve lazer tedavileri uygulanmaktadır.

Peki Siğiller Evde Nasıl Geçer?