İnegöl Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvası, final karşılaşmasıyla sona erdi.

Turnuvanın ardından Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Aydın, organizasyona ilişkin teşekkür mesajı yayımladı. Aydın, 27 takımın katıldığı ve toplam 69 karşılaşmanın oynandığı turnuvanın İnegöl’de birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini ifade etti.

İnegöl’ümüzün özlediği birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu

Ahmet Aydın, yayımladığı mesajında organizasyonun şehrin sosyal ve kültürel bağlarına katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İnegöl Kaymakamlığımız, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvası, 20 Haziran – 23 Ağustos tarihleri arasında şehrimizde tam bir futbol şöleni yaşatmıştır. 27 takımımızın centilmence mücadelesine sahne olan ve toplam 69 maçın oynandığı bu muazzam organizasyon, İnegöl’ümüzün özlediği birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu en üst seviyeye taşımıştır.”

Aydın, final karşılaşmasında Yeniden Refah Partisi İlçe Teşkilatı olarak tribündeki yerlerini aldıklarını belirterek turnuvanın oluşturduğu atmosfere de dikkat çekti.

“Yeniden Refah Partisi İlçe Teşkilatı olarak, 23 Ağustos Pazar günü İnegöl İlçe Stadyumu’nda oynanan ve tribünleri hıncahınç dolduran muhteşem Çavuşköy - Tahtaköprü final maçında bizler de yerimizi aldık. Şehrimizin kenetlenmesine, kültürel bağlarımızın güçlenmesine vesile olan bu turnuvada oluşan coşku ve heyecan verici atmosfer, İnegöl halkının spora ve kardeşliğe olan bağlılığını bir kez daha kanıtlamıştır.”

Organizasyona ve taraftarlara teşekkür

Aydın, turnuvanın düzenlenmesinde emeği bulunan kurumlara, mücadele eden takımlara ve karşılaşmaları takip eden taraftarlara teşekkür etti.

“Bu vesileyle, organizasyonu kusursuz bir şekilde tertip eden başta İnegöl Kaymakamlığımıza, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonumuza ve emeği geçen tüm kurum ile kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. Turnuvaya katılarak renk katan, centilmence mücadele eden tüm kulüplerimize, takımlarını bir an olsun yalnız bırakmayan ve bu coşkuya ortak olan cefakâr taraftarlarımıza ve tüm İnegöl halkına yürekten teşekkür ederim.”

Turnuvanın şampiyonu olan Tahtaköprü Spor ile ikinci sırada yer alan Çavuşköy Spor’u da tebrik eden Aydın, şampiyonluk sevincini paylaşmak amacıyla Tahtaköprü Mahallesi’ni ziyaret ettiklerini aktardı.

Şampiyon Tahtaköprü Spor’a Tebrik Ziyareti

“Turnuvanın finalinde harika bir futbol sergileyerek şampiyonluk kupasını kaldıran Tahtaköprü Spor’u ve büyük bir azimle mücadele ederek ikinci olan Çavuşköy Spor’u canıgönülden tebrik ediyorum.”

“Şampiyonluk sevincini yerinde paylaşmak adına;

Teşkilat Başkanımız İsmail Sali,

Halkla İlişkiler Başkanımız Mükremin Eker,

Aşağı ballık Mahalle temsilcimiz Bahtiyar Arı ve

Belediye Meclis Üyemiz İlhan Baykan ile birlikte Tahtaköprü Mahallemizi ziyaret ettik.”

“Bizleri büyük bir misafirperverlikle ağırlayan Mahalle Muhtarımıza, Tahtaköprü Spor yöneticilerine, teknik kadroya, futbolcu kardeşlerime ve takımlarını turnuva boyunca muhteşem bir özveri ile destekleyen Tahtaköprü mahalle sakinlerine teşekkürlerimizi ilettik.”

Spor kültürüne katkı sağlayacak her adımın destekçisi olacağız

“Ziyaretimiz esnasında, şahsıma ve Belediye Meclis Üyemiz İlhan Baykan’a Tahtaköprü Spor formasını hediye ederek bizleri onurlandıran kulüp yönetimine ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Yeniden Refah Partisi olarak, İnegöl’ümüzün birliğine, beraberliğine ve spor kültürüne katkı sağlayacak her adımın destekçisi olmaya devam edeceğiz.”