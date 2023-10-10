Adana'da, iddiaya göre kendisini yaralayan husumetlilerin aleyhindeki şikayetini geri çekmediği gerekçesiyle tehdit edilen 31 yaşındaki A.K.'nin 8 yaşındaki oğlu M.K., tabancayla kasığından vuruldu. Olayın ardından tedavi altına alınan M.K.'nin annesi H.K. (30), oğlunu yaralayan kişilerin hala yakalanmadığını ve tehditlerin sürdüğünü dile getirerek yardım talebinde bulundu.

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K.'nin 2 yıl önce husumetli oldukları aile üyesi Y.Y. tarafından bacağından tabancayla vurulmasıyla başlamıştı. A.K.'ye, damarlarının parçalanması sonucu yapay damarlar takılmış ve Y.Y. tutuklanmıştı. Ancak iddiaya göre, A.K.'nin şikayetini geri çekmesi için Y.Y. ve ailesi tarafından baskı yapılıyor, hatta ölüm tehditleri savruluyordu.

A.K.'nin şikayetini geri çekmemesi üzerine, hala tutuklu olan Y.Y.'nin ailesinden kişiler, A.K.'nin evine gidip tehditlerde bulundular. Bu olayların ilkinde, 10 gün önce A.K.'nin annesi Z.K. darp edildi. Ardından 7 Ekim'de meydana gelen olayda ise ailenin evine motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi ve A.K.'nin 5 çocuğundan biri olan M.K., kasığından yaralandı. Annesi H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. M.K. hastaneye kaldırıldı ve tedavisi halen devam ediyor.

H.K., polise başvurduğunu ancak saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hala serbest dolaştığını ve tehdit mesajları göndermeye devam ettiğini öne sürdü. "Can güvenliğimiz yok, bu kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum" diyen H.K., "Bir oğlum yaralandı, hastanede tedavi görüyor. 'Çocuklarınız, hiçbiriniz kalmayacaksınız, yarım kalan işi tamamlayacağız' diye mesajlar atıyorlar. Yarın başka bir çocuğumun hayatından endişe ediyorum" şeklinde yardım çağrısında bulundu.