Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişilerin tartışması kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında taraflardan bazıları yanlarında taşıdıkları tabancalarla ateş açtı.

Silahların kullanıldığı olayda 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşmadan bazı şüphelilerin kaçtığı öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Başına ve boynuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hasan Karaaslan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Karaaslan’ın yanı sıra vücudunun alt bölgesine kurşun isabet eden 4 kişinin tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.