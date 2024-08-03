Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Karsak mahallesinin muhtarı Barış Genç, mahallede yaşanan silahlı yaralama olayı sonrasında tutuklanmıştı. Karsak Muhtarı Barış Genç geçtiğimiz gün mahkeme kararı ile tahliye edildi.

Silahlı olay 26 Haziran tarihinde Orhangazi’ye bağlı Karsak Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karsak Mahallesi’nde köy kahvesinde H.K. isimli bir şahıs ile Karsak Mahallesi muhtarı Barış Genç arasında sulama ile ilgili tartışma çıktı. Tartışma sonrasında H.K. kendisine ait av tüfeği ile muhtar Barış Genç ve kardeşi Ahmet Genç’e ateş etti.

Bacaklarından yaralandılar. Ateş sonucu mahalle muhtarı Barış Genç ile kardeşi Ahmet Genç bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandılar. Karsak Muhtarı Barış Genç ise şahsa kendi üzerindeki ruhsatlı silahı ile ateş ederek H.K’yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevkedildi. İlk müdahaleleri burada yapılan 3 yaralı daha sonra ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine sevkedilmişti. Olay sonrasında Karsak Muhtarı Barış Genç tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Karsak Mahallesi muhtarı yaklaşık 20 gün kaldığı cezaevinden geçtiğimiz gün mahkeme kararı ile tahliye edildi.