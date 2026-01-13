İnegöl'de yaşadığı hırsızlık olayı sonrası şikayetçi olmak üzere Adliye Sarayına giden İnegöllü işadamı Fahrettin Baykan, adli olaylarda yaşanan prosedüre tepki göstererek, "Hırsızımla yan yana bekletildim. Adliye de mağdur olma dehşetini yaşadım" dedi.



Baykan paylaşımın da şu ifadelere yer verdi;

"Bir vatandaş olarak değil, bizzat bu olayın mağduru ve haberi yapan kişi olarak yazıyorum:

Hırsızımla yan yana bekletildiğim bir adliyede, bana hırsızın yanında "Şikâyetçi misin?" diye soruldu.

Soruyorum: Devlet aklı bunu gerçekten hiç mi düşünemiyor?

Adliyelerdeki usul hataları artık vatandaşı canından bezdirmiş durumda. İnşaatımdan demir çalan kişiyle, mahkemede karşı karşıya değil, yan yana getirildim. Yaşadıklarım, sistemdeki açık akıl tutulmasını gözler önüne seriyor.

O an yaşadığım şoku aynen aktarıyorum:

“Hırsızla bizi aynı koridorda beklettiler. Koridorda sadece iki kişiydik. Bekleme süresi uzayınca çay söyledim. Tanımadığım, sıradan bir vatandaş sandığım kişiye de çay ısmarladım; beraber çay içtik. Onun hırsız olduğunu o an bilmiyordum. İçeri çağrıldığımızda, yanımdaki kişinin hırsız olduğunu o zaman anladım. Hırsızla beraber içeri girdik. Adamın yanında bana "Şikâyetçi misin?" diye soruldu. Can güvenliğim var mı, baskı altında mıyım diye düşünen yok. Hırsızla beraber girip, beraber çıktık.

Ben mağdurum.

Ama o gün adliyede korunan ben olmadım.

Buradan kamu adına soruyorum:

Kan davalılar neden aynı saatte çağrılıyor?

Hırsızla mağdur neden aynı koridorda bekletiliyor?

Devlet, mağdurunu korumak için tarafları ayrı ayrı dinlemeyi gerçekten düşünemiyor mu?

Üstelik neredeyse her gün adliye koridorlarında kavgalar yaşanıyor, insanlar darbediliyor, hatta vuruluyor. Bunlar bilinen gerçeklerken; mağdurla sanığı yan yana getiren bu düzeni devlet aklı hâlâ görmüyor mu? Bir facia yaşandıktan sonra mı önlem alınacak??

Adalet aramak için giden vatandaşın, adliyede hedef haline gelmesi kabul edilemez.

Bu uygulama çağ dışıdır, ilkel bir yaklaşımdır.

Adalet, önce mağdurun güvenliğiyle başlar.

Bu sistem derhal değişmelidir.