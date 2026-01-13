Teknoloji dünyasında sıra dışı bir uygulama dikkat çekiyor. Çin’de 1995 sonrası doğan üç genç tarafından geliştirilen ve adı ürkütücü olan uygulama, “Öldün mü?” olarak adlandırılıyor.

“Öldün mü?” Uygulaması Kısa Sürede Viral Oldu

Nefes’te yer alan habere göre, Çin’deki bu uygulama kısa zamanda büyük ilgi topladı. Uygulama, kullanıcıların iki günde bir “Hayattayım” butonuna basmasını istiyor; basmazlarsa önceden belirlenmiş acil durum numarasına bildirim gönderiyor.

Eğer kullanıcı bu bildirimi yapmazsa uygulama önceden belirlenen acil durum numarasına ulaşıp kişinin başına bir şey gelmiş olabileceğini bildiriyor.

Geçen yıl mayıs ayında piyasaya sürülen uygulama, başta çok dikkat çekmese de son haftalarda özellikle büyük şehirlerde yaşayan gençler arasında hızla yayıldı ve Çin'de en çok indirilen "ücretli uygulama" haline geldi.

Başta ücretsiz olan uygulama artık 8 yuan (1 dolar) karşılığında indirilebiliyor.

Araştırma şirketlerinin öngörülerine göre, Çin’de yalnız yaşayanların sayısının 2030’a kadar 200 milyona ulaşması bekleniyor. Devlet medyası Global Times ise söz konusu uygulamanın özellikle bu kesimi hedeflediğini aktarıyor. Uygulamanın tanıtımında, “Yalnız yaşayan beyaz yakalılar, ailesinden uzakta eğitim gören öğrenciler ya da tek başına yaşamayı tercih eden herkes için güvenilir bir yol arkadaşı” ifadelerine yer veriliyor. Uygulamayı indirenler arasında bulunan ve ailesinden uzakta Pekin’de yaşayan 38 yaşındaki Wilson Hou da BBC International’a yaptığı açıklamada, “Başım bir derde girerse kiraladığım evde kimse fark etmeden ölebilirim diye endişeleniyorum. Bu yüzden annemi acil durum kişisi olarak ekledim” dedi. Adı Tartışma Yarattı Hou, uygulamanın adındaki "ölüm" kelimesi nedeniyle yasaklanabileceğinden endişe duyduğunu belirtti. Bazıları "Öldün mü?" isminin uğursuzluk getireceğini savunuyor. Bazıları ise uygulamanın adının "İyi Misin?" ya da "Nasılsın?" gibi daha olumlu ifadelere çevrilmesini istedi. Uygulamayı geliştiren Moonscape Technologies de eleştirilere dikkate alarak değişiklik ihtimalini değerlendirdiklerini açıkladı.Bu arada uygulama uluslararası pazarda "Demumu" adıyla piyasaya sürüldü. ABD, Singapur ve Hong Kong'da ücretli uygulamalar arasında ikinci, Avustralya ve İspanya'da ise dördüncü sırada yer alıyor.