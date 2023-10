Şile Belediyesi, veterinerlik hizmetlerindeki kaliteyi artırmak, hayvanların operasyon ve tedavi süreçlerinde daha verimli hizmet verebilmek için ’Veteriner İşleri Müdürlüğü Ek Operasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Şile Belediyesi, veterinerlik hizmetlerindeki kaliteyi artırmak, hayvanların operasyon ve tedavi süreçlerinde daha verimli hizmet verebilmek için önemli bir projeyi daha Şileli vatandaşlarla buluşturdu. Şile Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvanların röntgen, laboratuvar, kısırlaştırma ünitelerinin bulunduğu, kemik ve enfeksiyon tedavilerinin yapılacağı yeni operasyon merkezi Şileli hayvan severlerin katılımıyla hizmete açıldı. Merkez, bakıma muhtaç hayvanların tedavi süreçlerinde daha verimli ve profesyonel hizmet verilmesi adına hizmete açıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü Ek Operasyon Merkezi’nin açılışına Başkan İlhan Ocaklı ve Şileli vatandaşlar katıldı.

Açılışı yapılan 300 metrekare kullanım alanına sahip merkezde, hastalıkların tedavisi ve post operatif dönem bakımı için 6 ayrı kedi bölümü, ameliyathane, yumuşak doku ve basit tedavi odası, muayehane, yavru ve anne kedi odası, osteosentez post operasyon odası, viral ve bakteriyel hastalıklar odası bulunuyor.

Açılış sonrası konuşan Şile Belediye Başkan’ı İlhan Ocaklı, "Bugün bizim için anlamlı bir gün. Hayvanları koruma Günü’nde çok faydalı ve hayırlı bir hizmete daha imza attık. Bu merkezde her türlü operasyonel faaliyetlerin yürütüleceği, ameliyatların ve kısırlaştırmanın yapılacağı, bakteri temizliğinin yapılacağı yani yapılacak olan ne kadar tedavi varsa Sokak hayvanlarımız için burada hizmet vereceğimiz güzel bir operasyon merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Burada dijital olarak röntgen cihazlarımız, her hizmeti sağlayacak laboratuvarlarımız mevcut. Şu an Türkiye’deki en iyi hizmet veren alanlardan birisi haline geldi. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.