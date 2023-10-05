CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Karasu, Sivas’ta orman köylülerininyakacak odun sorununu TBMM gündemine taşıdı.ANKARA (İGFA) - CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Ulaş Karasu, Sivas’ta orman köylülerinin yakacak odun sıkıntısınıMeclis gündemine taşıdı.

Orman köylülerinin her yıl devlete belirlenen ücreti ödeyerek kışlık yakacak odunlarını ormandan karşıladıklarını hatırlatan Karasu, bu yıl tarifelerdeki yüksek artışlar nedeniyle köylülerin mağdur olduğunu söyledi.

Milletvekili Karasu, Sivas’ta 400’ün üzerinde köyün orman ve ormana yakın köy durumunda olduğunu belirterek köyde yaşayan vatandaşların yakacak odun konusundaki sorunlarını dile getirdi.

Orman köylülerinin her yıl devlete belli bir ücreti ödeyerek kışlık yakacaklarını ormandan karşıladıklarını anımsatan Karasu, bu yıl ise yüksek artışlar nedeniyle köylülerin önemli sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

CHP Milletvekili Karasu,kendisine gelen şikayetlere göre geçen yıl Zara’nın Büyükköy Köyü’nde “Köylü Pazar Satışları” üzerinden gerçekleşen zati odun satışının köydeki bir hane için 6 metreküp üzerinden 710 lira, bu yıl ise aynı ormandan toplanan ve aynı miktardaki odun için 2072 lira talep edildiğini belirtti.

Karasu, “Odunun fiyatı geçen yıla göre üçe katlanmış, yani yüzde 192 oranında bir artış var. Köylüler, yaklaşan kış öncesinde bu nedenle odun temini yapamıyor” dedi.

Tarifenin bugünden itibaren zamlanacağı bilgisinin de kendisine ulaştığını belirten Karasu, “Köylüler,kara kış öncesinde adeta perişan edildi. Köylerde yaşayan insanlar, devlete her yıl ödedikleri para karşılığında kışlık odunlarını ormandan kesim yaparak karşılıyordu. Bu yıl, yakacak odundaki fiyatların yüksekliği nedeniyle yaklaşan kara kış öncesinde odun temini yapamadılar” dedi.

Milletvekili Karasu, konuyla ilgili sıkıntıları ve talepleri öneren soruları TBMM Başkanlığı aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması talebiyle iletti.