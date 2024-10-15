Silivri Belediyesi, Selimpaşa Mahallesinde 22 yıldır atıl durumda caddenin asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak yeniden hizmete açtı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa 201. Cadde’deki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Asfalt serimi öncesinde zemine 804 ton plentmiks temel malzeme serimi gerçekleştirildi. 500 metre uzunluğundaki yola toplamda 970 ton asfalt dökümü yapıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Balcıoğlu, "Selimpaşa 201. Caddedeyiz, ana cadde olarak kullanılan ve yaklaşık 22 yıldır atıl durumda olan bu caddeye ekiplerimizle birlikte sıcak asfalt serimini gerçekleştirdik ve modern bir görünüme kavuşturduk. Bundan sonra, söz verdiğimiz gibi, Silivri’mizin her mahallesinde hiçbir şekilde ulaşılamayan yol bırakmayacağız, ulaşılmayan cadde bırakmayacağız” şeklinde konuştu.