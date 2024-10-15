Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından, evde kalan D.M., F.A. ve C.A.K. isimli şüpheliler yakalandı.

Operasyonda, evde yapılan aramalarda toplamda 715 gram metanfetamin, 155 gram Afgan macunu, uyuşturucu ticaretinde kullanılan çok sayıda poşet, bir mouse görünümlü hassas terazi, 40 adet uyuşturucu hap ve altı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği üç kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.