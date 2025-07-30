İstanbul Silivri’de bir kum ocağında dün öğle saatlerinde meydana gelen göçük sonrası bir işçi balçık altında kaldı. İşçiyi kurtarma çalışmaları devam ederken, ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Silivri Büyükkılıçlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş makinesinin kum ocağı içerisinde yaptığı çalışma esnasında göçük oluştu. Göçük nedeniyle 1 işçi balçık altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, AFAD, UMKE ve Silivri Belediyesi’ne bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Ekiplerin yaptığı kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.