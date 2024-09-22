Silivri Boşnak Bahçe mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle aracın uçurumdan düşmesi sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Silivri Fatih Mahallesi Boşnak Bahçe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü henüz belirlenemeyen nedenle otomobille yol kenarındaki uçurumdan uçtu. Otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve Silivri Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araç içerinde yaralı halde bulunan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.