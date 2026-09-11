Kaza, Karalar Mahallesi TOKİ 3. Etap’ta meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, Özcan D. (21) yönetimindeki 16 BVY 290 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklette bulunan sürücü Özcan D. ile 9 aylık hamile eşi Gülbeyaz D. (19), yol kenarındaki korkuluk demirlerini aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole düştü.

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Beton zemine düşen genç çift ağır yaralandı.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Özcan D. ve hamile eşi Gülbeyaz D., ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ