Kaza, Karalar Mahallesi TOKİ 3. Etap’ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Özcan D. (21) yönetimindeki 16 BVY 290 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklette bulunan sürücü Özcan D. ile 9 aylık hamile eşi Gülbeyaz D. (19), yol kenarındaki korkuluk demirlerini aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole düştü.
Beton zemine düşen genç çift ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Özcan D. ve hamile eşi Gülbeyaz D., ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.