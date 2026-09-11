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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Özcan D. ve hamile eşi Gülbeyaz D., ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklette bulunan sürücü Özcan D. ile 9 aylık hamile eşi Gülbeyaz D. (19), yol kenarındaki korkuluk demirlerini aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole düştü.

Edinilen bilgilere göre, Özcan D. (21) yönetimindeki 16 BVY 290 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

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