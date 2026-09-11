5 AYDA GELEN BÜYÜK BAŞARI

Düzenli ve disiplinli antrenman programıyla kısa sürede temel basketbol becerilerini üst seviyeye çıkaran Ahmet Gezici, saha içindeki performansıyla Süper Lig temsilcisinin altyapı scoutlarının dikkatini çekmeyi başardı. 2020-2021 sezonundan bu yana Süper Lig’de mücadele eden ve A Takım seviyesine uzanan sporcu gelişim modeliyle tanınan Aliağa Petkimspor, genç yeteneği kadrosuna dahil etti.

"AMACIMIZ GELECEĞİN SPORCULARINI YETİŞTİRMEK"

Transferin ardından açıklamada bulunan İnegöl Yıldızları Spor Kulübü yönetimi, genç sporcuların disiplinli, özgüvenli ve hedef sahibi bireyler olarak yetişmesini amaçladıklarını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Ahmet Gezici’nin transferi, doğru çalışma ve disiplinle kısa sürede nelerin başarılabileceğinin en güzel örneği oldu. İnegöl’den İzmir’e uzanan bu yolculuk, bir sporcunun hayallerine attığı ilk büyük adımdır. Ahmet’e yeni kulübünde başarılar diliyor, İnegöl Yıldızları olarak kendisini gururla takip edeceğimize inanıyoruz. Yolun açık olsun Ahmet!"