Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Gürlek, yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinasyon içinde hareket ederek devletin tüm imkânlarını bu mücadele için seferber ettiğini ifade etti.

Mücadelenin odağında uyuşturucu baronlarının bulunduğunu vurgulayan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen suç örgütünün lideri İslam Yakut’un İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmalar sonucunda düzenlendiğini kaydetti.

Gürlek, şöyle devam etti:

"2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi. Şüphelinin, ANOM ve SKY ECC kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi.

İran ve Afganistan’dan Avrupa’ya eroin, Avrupa’dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı.

Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır!

Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."