Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin dava, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen ilk duruşma ile başladı. Duruşmaya çıkan 22 sanık arasında bulunanların yargılanması sürerken, MHP'yi temsilen katılan avukatlar, davaya müdahil olma talebinde bulundu. Ancak savcının, partinin suçtan doğrudan zarar görmediği yönündeki beyanı üzerine mahkeme bu talebi reddetti.

Duruşma, siyasi çevrelerden yoğun ilgi gördü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi önemli isimler de izleyici olarak duruşmada hazır bulundu. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve çeşitli baro başkanları da duruşmayı takip etti.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise duruşma öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bizim buradan beklentimiz ve isteğimiz, ayrılan dosyadaki 17 kişi hakkında gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması ve dosyamıza eklenmesidir." diyen Ayşe Ateş, "İddianamedeki boşlukların tamamlanarak yeni ve doğru bir iddianamenin yazılması ve yargılamanın hızlı bir şekilde yapılmasıdır. Hedefimize sadece suçlular var, sadece suçluların adil bir şekilde yargılanmasından başka hiçbir talebimiz bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ateş, tehditler üzerine yaklaşık bir buçuk aydır koruma talebinde bulunduğunu ve yoğun güvenlik altında yaşadığını dile getirdi.

Sanıklar ve Mahkeme Süreci

Sanıkların savunmaları sırasında, tetikçi olduğu iddia edilen Eray Özyağci'nın ifadesi alındı. Duruşma öncesinde sanıklardan Doğukan Çep, müşteki sıralarında oturanlara yönelik sözlü sataşmada bulunması üzerine salon dışına çıkarıldı, daha sonra ise mahkeme başkanının uyarısı ile salona geri getirildi.

30 Aralık 2022'de Ankara'da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden akademisyen ve eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma, tetikçi ve azmettiriciler de dahil olmak üzere birçok kişinin tutuklanmasına neden olmuştu. Cinayete dair hazırlanan iddianamede, tetikçi Eray Özyağci ve diğer dört sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, diğer sanıklar için 15 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.