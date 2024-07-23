Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili davada, mahkeme başkanı ve Ateş ailesinin avukatları arasında gerilim yaşandı. Mahkeme başkanı, Ateş ailesinin avukatı Ali Yücel’in dışarı çıkarılmasını talep etti. Ancak, bu talimatı yerine getirmeyen 15 polis memuru hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Olayın ardından mahkeme başkanı, polislerin görevlerini yerine getirmediğini belirterek tepki gösterdi. Polislerin dışarı çıkarılmasını istedi ve "Sicillerini istiyorum, görevlerini yerine getirmediler. Ben burada bağırarak iş yapmak zorunda değilim" diyerek durumu eleştirdi. Mahkeme başkanı, polislerin ve düzeni bozanların sorumlu olduğunu vurguladı ve devletin gücünü kullanmaktan aciz olduklarını belirtti.