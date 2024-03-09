Seçime sayılı günler kala partiler çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerine ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, İYİ Partili bir adaya desteğini açıkça ifade etti.

Türkiye Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Genel Başkanı olan Sinan Oğan Tokat’a giderek İYİ Parti Yerköy ilçesi belediye başkan adayı Ferhat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Oğan, Yılmaz'a desteğini şu ifadelerle etti;

Bunu yapmam gerektiğine inandığım için yapıyorum, bu siyaset ötesi bir durum. Bu bir partiyi, bir siyasi anlayışı desteklemenin çok ötesinde hakikaten de bilgisine, görgüsüne, yereldeki liderliğine güvendiğim ve uzun yıllardır beraber dostluk yaptığım Ferhat Başkanımıza destek için buradayım. Lütfen bunu hiç kimse başka bir şeye yormasın. Hiç kimse bunun altında bir şey aramasın. Dostlar bunun için vardır, dostluk bunun içindir.