Üst karın, yan ya da sırtınızda sıkıcı, tek taraflı ağrı şeklinde böbrek ağrısı veya rahatsızlığı hissedebilirsiniz. Fakat bu bölgelerdeki ağrı genellikle böbrekleriniz ile ilgisizdir.

Böbrekleriniz, karnınızın arkasında, alt kaburgalarınızın altında, omurganızın her bir tarafında bulunur. İnsanlar genellikle böbreklerinin ne kadar yüksek olduğuna şaşırırlar. Böbrek ağrısına neden olan çoğu durum sadece bir böbreği etkilemektedir. Ateş ve idrar semptomları sıklıkla böbrek ağrısına eşlik eder.

Böbrek Ağrısı Nasıl Geçer?

1. Su

– Böbrek ağrısı genellikle böbrek enfeksiyonu veya böbrek taşı nedeniyle oluşur. Şiddet sağlık sorunlarının sayısına göre değişir. Ancak, böbrek problemlerinde ağrıyı azaltmak için yapılacak ilk şey, tüketilen su miktarını arttırmaktır.

– Her gün yeteri kadar su içmek idrar yolundan bakteri ve toksinleri dışarı atmaya yardımcı olur. Her gün 16 ila 18 bardak su içilebilir.

2. Böbrek ağrısı için limonata

– Limon suyu, böbrek ağrısının tedavisinde önerilen çözümlerden biridir. Böbrek taşlarının içinde sitrik asit ile çözünmesine yardımcı olur. Aynı zamanda ağrıyı hafifletir.

– Bir bardak ılık suya biraz limon suyu eklenir. Bu karıştırılır ve tüketilir. Her gün düzenli olarak 1 veya 2 bardak tüketilebilir.

3. Böbrek ağrısına iyi gelen bitkiler: Isırgan yaprakları

– Isırgan yaprakları da böbrek ağrıları için önerilen çözümler arasındadır. Taş nedeni ile oluşan ağrılarda son derece etkilidir.

– Bir bardak kaynar suyun içerisine biraz ısırgan yaprağı konulur. Ardından demlenmesi için 10 ya da 15 dakika kadar bekletilir. Süzülür ve içerisine biraz da limon suyu eklenerek tüketilir.

Böbrek ağrısına iyi gelen yiyecekler:

4. Tam buğday ekmeği

– Böbrek ağrısı çeken kişilerin lif ve magnezyum açısından zengin besinleri tüketmesi önerilir. Bu besin öğelerinin yanı sıra protein açısından da zengin besinler tüketilmelidir. Bu nedenle tam buğday ekmeği beslenme düzenine eklenebilir.

– Beyaz un ürünleri yerine kepekli makarna, kepek ekmeği ya da kahverengi pirinç tüketilebilir.

5. Fasulye

– Fasulye de böbrek ağrısı için önerilen çözümlerden biridir. Böbrek taşı tedavisi için de etkili bir besindir.

6. Böbrek ağrısı için faydalı bitkiler: Fesleğen yaprakları

– Fesleğen yaprakları, içerdiği maddelerle birçok sağlık sorununun tedavisi için tavsiye edilir. Ayrıca böbrek enfeksiyonunu azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda mevcut taşları çözmeye yardımcı olur.

– Bir bardak kaynar suya küçük bir fesleğen yaprağı eklenir. Demlemek için biraz bekledim. Daha sonra süzülür ve tüketilir. Bazı limon suyu veya bal eklenebilir.

7. Böbrek ağrısına iyi gelen gıdalar: Kereviz

– Kereviz antiseptik özelliklere sahiptir. Bu özellikler, böbrek ağrısı ve böbrek enfeksiyonu tedavisinde önerilmektedir.

– Her gün düzenli olarak bir bardak kereviz suyu tüketilmelidir. Kereviz suyu, idrar söktürücü özellikleriyle vücuttaki toksinleri ve serbest radikalleri çıkarmaya yardımcı olur.

8. Böbrek ağrılarına iyi gelen bitkiler: Nar

– Nar, böbrek ağrıları ve diğer böbrek problemlerinin tedavisinde de etkilidir. Mide ve bağırsakların içerdikleri enzimlerle nemli kalmasına yardımcı olur.

– Nar veya nar suyu her gün düzenli olarak tüketilebilir.

9. Karpuz ve böbrek ağrısı tedavisi

– Karpuz suyu içeriği yüksektir. Mevcut böbrek taşlarının çözünmesine yardımcı olur ve aynı zamanda toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

– Karpuz veya karpuz suyu her gün düzenli olarak tüketilebilir.

10. Böbrek ağrısını ne giderir? Domates suyu

– Böbrek sağlığının, domates suyu içeren enzimlerle korunmasına yardımcı olur. Böbreklerdeki ağrıyı azaltır ve taş oluşumunu engeller.

– Her gün düzenli olarak yarım bardak domates suyu tüketilebilir.

11. Zeytinyağı böbrek taşını düşürür mü?

– Ekstra sızma zeytinyağı da böbrek ağrısının tedavisinde tüketilebilir.

– Biraz limon suyu ve sızma zeytinyağı karıştırılır. Bu karışım her sabah düzenli olarak 1 yemek kaşığı kadar tüketilebilir.

12. Böbrek ağrılarına iyi gelen bitkiler: Karahindiba çayı

– Karahindiba çayı da idrar söktürücü özellikler içerir. Sindirim sağlığının korunmasını sağlarken aynı zamanda olası böbrek iltihaplanmasını sakinleştirir.

– Bir bardak kaynar suya biraz karahindiba eklenir. Daldırma için yaklaşık 15 dakika bekleyin. Daha sonra süzülür ve tüketilir. İçine bal ekleyerek tada eklenebilir.