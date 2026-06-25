Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti tarafından hazırlanan düzenleme, yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden eğitim hayatına dönebilmesini amaçlıyor. Yükseköğretim Kanunu’nda önemli değişiklikler içeren teklifin, en geç pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulmasının planlandığı öğrenildi.

Yeni düzenlemede kapsamın geniş tutulduğu belirtildi. Buna göre, 2022 yılında çıkarılan son öğrenci affının ardından üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilerin yanı sıra, daha önceki af düzenlemelerinden yararlanmayan kişiler de kapsama alınacak. Böylece geçmişte eğitim hakkını kaybeden öğrencilere yeniden üniversiteye dönme imkanı sağlanacak.

Teklifin özellikle tıp ve diş hekimliği gibi uzun süreli ve maliyetli bölümlerde okurken sağlık ya da ailevi nedenlerle yasal sürede mezun olamayan, son sınıfta ilişiği kesilen öğrenciler açısından önemli bir fırsat sunması bekleniyor. Düzenleme ile bu öğrencilerin yarım kalan eğitimlerini tamamlamalarının önü açılacak.

Ancak af düzenlemesinden herkes yararlanamayacak. Terör suçları ve yüz kızartıcı suçlar nedeniyle üniversiteden çıkarılan öğrenciler kapsam dışında bırakılacak.

Öğrenci affının yanı sıra teklif paketinde, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarına ilişkin bazı idari düzenlemelerin de yer aldığı ifade edildi.