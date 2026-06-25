Bakanlığın 2026-2030 İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında, okul kantinleri ve yemekhanelerde dijital soğuk zincir takip sisteminin devreye alınması planlanıyor.

Yeni sistemle birlikte öğrencilerin okulda tükettiği yiyeceklerden içme suyuna kadar birçok alanda denetimlerin artırılması hedefleniyor. Özellikle artan sıcaklıkların gıda güvenliği üzerinde oluşturabileceği risklere karşı kantin ve yemekhanelerde dijital takip mekanizması kullanılacak.

MEB’in “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı” kapsamında güvenilir gıdaya erişimin yaygınlaştırılması ve öğrencilerde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda okul menülerinde karbon ayak izi düşük, bölgesel ve mevsimsel ürünlere öncelik verilecek. Ayrıca tuzsuz diyet menülerinin kantin ve yemekhanelerde yer alması sağlanacak. Böbrek rahatsızlığı ve alerjisi bulunan öğrenciler için de özel düzenlemeler yapılacak.

Plan kapsamında öğrencilerin temiz içme suyuna sağlıklı ve ambalajsız şekilde ulaşabilmesi için okullarda yüksek filtrasyonlu su pınarlarının yaygınlaştırılması öngörülüyor. Bunun yanında çelik ya da cam kişisel mataraların kullanımının teşvik edilmesiyle hem sağlıklı su tüketimi hem de su tasarrufu bilincinin artırılması hedefleniyor.

Okullarda kapalı alanların hava kalitesinin artırılması için doğal havalandırma uygulamalarına ağırlık verilecek. 10 bin metrekarenin üzerindeki eğitim kurumlarında hava kalitesi ölçüm ve uyarı sistemleri kurulacak. Sınıflarda aşırı sıcak ve soğuğa karşı daha uygun bir ortam sağlanması için gölgeleme ve bina düzenlemeleri yapılacak.

Öğrenci, öğretmen ve velilere iklim değişikliğine uyum, erken uyarı sistemleri, gıda hijyeni ve sağlıklı beslenme konularında eğitimler verilecek. Böylece okullarda hem çevresel farkındalığın hem de sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bakanlık ayrıca “yeşil okul” uygulamaları kapsamında sıfır atık, su verimliliği, biyoçeşitliliğin korunması ve çevre bilincine yönelik yeni adımlar atacak. Bu çerçevede okullarda yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı ve kompost sistemleri yaygınlaştırılacak.

Okul bahçelerinde agroekolojik yöntemlerin kullanılması, su tasarrufu sağlayan teknolojilerin desteklenmesi ve başarılı çevre uygulamalarının paylaşılması için de dijital ortamda “Yeşil Okul İyi Örnekler Portalı” oluşturulacak.