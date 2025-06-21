Acemler’den İzmir yönüne ilerleyen araç bir anda durunca, aile neye uğradığını şaşırdı. Arıza yapan aracı fark eden trafik ekipleri, aracı iterek yol kenarına aldı. Bu sırada araçtan inen üniversite adayı genç kız, sınava geç kalma korkusuyla gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine müdahale eden Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, genç kızı sakinleştirdi. “Seni yetiştireceğiz” diyerek güven verdikleri genç kızı ve ailesini resmi trafik aracıyla sınav merkezine ulaştırdılar. Polis ekiplerinin bu duyarlı hareketi, sınav stresine yenik düşen genç kıza moral olurken, çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Kaynak: İHA