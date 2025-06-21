Sınav merkezi olarak Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tercih edildi. Aynı okulda sınava girmeleri anne ve oğul için farklı bir heyecan yarattı. Elif Yakar Göksu, sınav öncesi yaptığı açıklamada oğlundan daha heyecanlı olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz yıl Marmara Üniversitesi’nde basın bölümünü kazandığını ancak sağlık sorunları nedeniyle eğitime ara verdiğini belirten Göksu, bu yıl gazetecilik bölümünü hedeflediğini söyledi. Selimhan Göksu ise annesinin sınavdaki rakibi olduğunu ifade ederek, onun da hayalindeki bölüme yerleşmesini istediğini belirtti. Mühendislik hedeflediğini söyleyen genç aday, annesiyle aynı okulda sınava girmenin kendisini rahatlattığını dile getirdi. Aynı sınav merkezinde dikkat çeken bir diğer durum ise 19 yaşındaki Erdoğan Menteş’in 21 yaşındaki ağabeyi İlker Menteş ile birlikte sınava girmesiydi. İki kardeşin heyecanına anneleri Nurcan Menteş de eşlik etti.

Kaynak: İHA