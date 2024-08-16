Balıkesir Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MOD10 Gençlik Orkestrası, Sındırgı Meydan’da gerçekleştirdikleri konserde unutulmaz şarkılara hayat verdi.

Balıkesir’in 20 ilçesinde yaz turnesine çıkan MOD10 Gençlik Orkestrası’nın yeni durağı Sındırgı oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçısı Umut Ayral’ın şefliğinde gerçekleşen konserde hepsi birbirinden yetenekli 8-18 yaşları arasında 45 gençten oluşan MOD10 Gençlik Orkestrası, unutulmaz eserleri seslendirdiler. Sındırgı Meydan’da yoğun bir katılımla gerçekleşen konserde vatandaşlar da şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler.

“Sındırgı’ya renk geldi”

Konseri çok güzel bulduğunu söyleyen Vildan Pekmezci “Kültürel etkinlikler şehrimizde devam ediyor. Bu tür etkinliklerin devamının gelmesini bekliyoruz. Sındırgı’ya renk geldi. Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a bize bu imkânları sunduğu için çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sındırgı’da kültürel ve sanatsal etkinliklerin artmasını istediklerini dile getiren Cennet Kula “MOD10 Gençlik Orkestrası konserini çok güzel buldum. Belediyemizin bu etkinlikleri devam ettirmesini istiyorum. Başkanımız Ahmet Akın’a ve emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Düzenlenen konserde çok eğlendiğini söyleyen Kardelen Işık “Müzik grubu çok güzeldi. Konseri çok sevdim. Ahmet Başkanımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konserde çok eğlendiğini söyleyen 18 yaşındaki Arda Demirtaş “Konseri çok güzel buldum. Bu gibi etkinliklerin Sındırgı’da daha çok olması gerekiyor. Sosyal etkinlikler bizleri bir araya getiriyor. Başkanımız Ahmet Akın’a ve Sındırgı Belediyemize de böyle güzel bir konser için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Minikler konserde eğlendi

MOD10 Gençlik Orkestrası tarafından Sındırgı Meydan’da düzenlenen konserde aileler de çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendiler. Konserde eğlenenler arasında yer alan minik Ecrin “Çok güzel bir konserdi. Ben şarkıları da çok beğendim. Konserlerin devam etmesini istiyorum.” dedi.

Yaz turnesine devam eden MOD10 Gençlik Orkestrası; 19 Ağustos Pazartesi günü Gönen Meydan, 27 Ağustos Salı günü Marmara Avşa Adası ve 31 Ağustos Cumartesi günü Altıeylül Kuvayi Milliye Meydanı’nda vatandaşlarla buluşacak.