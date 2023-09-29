Güzellik sektörünün tanınmış isimlerinden Sinem Çekinmez, 2004 yılında Adana’da kurduğu Bellapais Güzellik Merkezi’ni büyütmeye devam ediyor. Üç kişilik ekibiyle çıktığı yolculukta dört şube ve 420 personele ulaşan başarılı girişimci, çok yakında üç yeni şube daha hizmete açacağını duyurdu.

Güzellik uzmanı ve girişimci Sinem Çekinmez, 10 Nisan 2004’te memleketi Adana’da kurduğu Bellapais Güzellik Merkezi ile sektörün önde gelen isimleri arasına adını yazdırmayı başardı. Üç kişilik ekibiyle çıktığı girişimcilik macerasında bugün dört şube ve 420 personele ulaşan Çekinmez, markasını tüm Türkiye’ye ulaştırmak için kolları sıvadı.

“Dünyanın en büyük güzellik merkezlerinden biri olacak”

Sinem Çekinmez, Bellapais Güzellik Merkezi’nin çok yakında üç yeni şubesinin daha hizmete gireceğini duyurarak, “Bugüne kadar sadece Adana içinde dört ana şube açarak toplam kadın çalışan sayısını 420’ye ulaştırdık. Hem markamızı büyütmek hem de kadınlarımıza istihdam sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Adana’daki beşinci şubemiz yakında M1’de hizmete girecek. Bu şube, 4 bin 500 metrekarelik bir alanda yer alacak ve dünyanın en büyük güzellik merkezlerinden biri olacak. İçerisinde restoranlar, kafeler, çocuk oyun alanları, pırlanta satış noktaları, butik mağazalar, bir akademi, hekim uygulamaları ve 120 oda kapasiteli uygulama bölümü gibi birçok bölüm yer alacak” dedi.

İlk etapta Mersin var

Franchising yoluyla büyümeyi planlayan Sinem Çekinmez, “Hedefimiz Bellapais’i Türkiye’nin dört bir yanında güzellik tutkunlarıyla buluşturmak. M1’in yanı sıra Mersin’de aktif olan 1 franchise şubemize ikincisi ekleniyor. Çok yakında açacağız, ardından diğer şehirler için sürdürdüğümüz görüşmelerimizi neticelendireceğiz” dedi.

Kurucusu olduğu Sinewiz Dermalogy Dermakozmetik markasıyla da patentli cilt bakım uygulamaları geliştiren Çekinmez, “Cilt yaşını 20 yıl geriye götüren inovatif ürünlerimiz büyük ilgi gördü. Bellapais’in yanında Sinewiz Dermalogy’yi de yaptığımız AR-GE çalışmalarıyla dev bir marka haline getirme sürecindeyiz” diye konuştu.