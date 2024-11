İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle ilk kez düzenleyeceği Uluslararası Sürdürülebilir Kısa Film Festivali ile dünya çapında genç sinemacılara kendilerini ifade edebilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Festival, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklanarak çevre bilincini ve sosyal sorumluluğu sinema aracılığıyla vurgulamayı hedefliyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 27-29 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Sürdürülebilir Kısa Film Festivali, genç sinemacıların sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk gibi önemli konuları sanatsal bir yaklaşımla ele almasına imkan sağlıyor. Festival, toplumu çevre bilinci ve sosyal sorumluluk konularında daha duyarlı hale getirmeyi hedefliyor.

“Sürdürülebilir gelecek için hep birlikte hareket etmeliyiz”

Festival Direktörü ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Ahmet Bikiç, festivale dair açıklamalarda bulundu. Bikiç, “Genç sinemacılara seslerini duyurabilecekleri bir alan oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu festivalin, sürdürülebilir bir gelecek için ilham kaynağı olmasını diliyor ve festivalin gelenekselleşmesini umuyoruz. Sürdürülebilirlik için hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini unutmamalıyız” dedi.

Ünlü isimler ve uzmanlar festivalde buluşacak

Üç gün sürecek olan festival kapsamında birçok ünlü isim ve alanında uzman konuşmacılar sinemaseverlerle buluşacak. Katılımcılar arasında oyuncular Ufuk Bayraktar ve Naci Taşdöğen, yönetmen Erdem Yılmaz, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Çakmak ile CNBC-E İç ve Dış Yapımlar Müdürü Atila Irgalata yer alıyor.

Festivalin gala gününde ise AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram ve Mardin 25-26. Dönem Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Yazar Orhan Miroğlu sinema severlerle buluşacak. Gala kapsamında, Serkan Bayram’ın “Bir Buğday Tanesi Hikâyesi” ve Orhan Miroğlu’nun “Sesler ve Yüzler: Bir Zamanlar Diyarbakır” filmleri de izleyiciyle buluşacak.

Festivalin bir diğer dikkat çeken etkinliği Sony Türkiye Eğitim Müdürü Aykut Kılıç tarafından düzenlenecek atölye çalışması. Sinema ve sürdürülebilirlik temalarının işleneceği bu atölye, genç sinemacılara ilham vermeyi amaçlıyor.

Finale kalan filmler

Festivalde finale kalan yapımlar ise şöyle:

Flatmate, Watercolor, Göçebe, Razor Ruckus, The Fence, Kemal, Loop, The Island, My Beautiful Friend, Yapboz, Uncle Ali, sprAY, Hide&Seek, From Seven To Seventy, Breakfast, John DeMena, Eternal Eyes, FO-Dimension, Firez, Haksızlık, Gray Days, Nani’s Kitchen, The Key.