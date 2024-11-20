Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı dünyaca ünlü Uludağ Kayak merkezinde işletmeler 2024-2025 sezonuna hazır. Kar yağışlarının gelmesini bekleyen işletmeler, yeni sezon fiyatlarında da güncellemeye gittiler.

2023-2024 sezonunda 2 bin TL olan saatlik özel kayak eğitimleri 2024-2025 kayak sezonunda 3 bin TL olarak uygulanacak. Ortalama 2 saat süren eğitimler için kişi başı ödenecek tutar ise 6 bin TL’yi bulacak.

Kayak öğrenmenin dışında kayak için gerekli olan ekipman kiralama ücretlerine de zam geldi. Kayak ekipmanlarının saatlik kiralama bedeli bin 300 TL’ye yükseldi. 3 saat piste kalacak bir kişinin ödeyeceği rakam 3 bin 900 TL olacak. 2 kişi yapılan bir saatlik ekipman kira bedeli ise 2 bin 600 TL olacak.

Zamlı tarifenin uygulanacağı diğer bir hizmet alanı ise skipaas’lar olacak. Uludağ’da kayak pistlerine gitmek için kullanılan skipass ücretleri online satın alındığında günlük bin 400 TL, satış kasasından alınması durumunda ise bin 500 TL olacak. Yani 2 kişinin sadece bir günlük skipaas masrafı 3 bin TL’yi bulacak.

Eğer skipaas kullanma günü 1.5 gün olursa bu ücret, kişi başı 2 bin 200 TL, 2 gün olursa kişi başı 2 bin 850 TL, 2,5 gün olursa kişi başı 3 bin 300 TL, 3 gün olursa ise kişi başı 4 bin 200 TL olacak.

ULUDAĞ’DA OTEL FİYATLARI

Uludağ’da 2014-2025 kayak sezonunda konaklamanın bedeli de ağır olacak. Bazı oteller erken rezervasyonları almaya başlarken, çoğu otel fiyat güncellemelerini henüz yayınlamadı.

5 yıldız konseptinde hizmet veren otellerin Aralık ayında gecelik konaklama bedeli 2 kişilik bir oda için gecelik 11 bin ila 25 bin TL arasında değişirken, bu rakam Ocak ayından itibaren 2 kişilik bir gecelik konaklama bedeli 20 bin ila 35 bin TL arasında olacak.