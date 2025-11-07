75. Yıl İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Elif Mina, sınıf başkanlığı seçimlerinde Belediye Başkan Abdurrahman Dursun’u okula getirmeyi vaat etti. Başkan Dursun, sınıfı ziyaret ederek miniklerle bir araya geldi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 75. Yıl İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Elif Mina’nın sınıf başkanı seçilmesi durumunda arkadaşlarına verdiği seçim vaadini gerçeğe dönüştürdü. Sınıf başkanlığını küçük bir farkla kaybederek başkan yardımcısı olan Elif Mina’nın ‘Belediye Başkanını sınıfa getirme’ isteğine Başkan Dursun kayıtsız kalmadı.

Başkana sıcacık karşılama

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, minik Mina’nın vaadini yerine getirmek üzere harekete geçti. Sınıfı ziyaret eden Başkan Dursun’u karşılarında gören minikler büyük sevinç yaşadı. Öğrenciler Başkan Dursun’a bol bol sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.

"Sizler bizim her şeyimizsiniz"

Öğrencilerle keyifli zaman geçiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun," Elif Mina, bizleri sınıfına getireceğine söz vermiş. Sınıf Başkan Yardımcısı olmuş. Bu sözü yerine getirmemek olmaz. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Sizlerle olmak bizlere enerji ve mutluluk veriyor. Sınıf başkanımızı da tebrik ediyorum. Gözlerinizdeki ışıltı hiç sönmesin, hepinize başarılar diliyorum" dedi.