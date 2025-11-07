Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliği ve halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini artırdı. 17 farklı ekip, 57 personel ile 228 iş yeri denetlendi. Hijyen kurallarına uymayan 45 iş yerine ceza kesildi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Üretimden sofraya gıda güvenliği ve hemşehrilerimizin sağlığı kırmızı çizgimiz. Denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. 17 ekip aracı ve 57 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, Ekmek Fırını, Unlu Mamuller ve Pastane ünvanı ile faaliyet gösteren 228 iş yeri titizlikle kontrol edildi.

45 iş yerine ceza kesildi

Sabah saat 05.30’da harekete geçen zabıta ekipleri ilçe genelinde eş zamanlı olarak denetim yaptı. İşletmelerde; hijyen, gramaj, fiyat tarifesi ve ruhsat şartlarına uygunluk kriterleri tek tek incelendi. Denetimler kapsamında temizlik ve hijyen şartlarına uymadığı gerekçesiyle 45 iş yerine, 1608 Sayılı Kanun hükümlerince cezai işlem uygulandı. 151 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Tüm iş yerlerine, vatandaş sağlığını korumak amacıyla hijyen, gramaj, fiyat tarifesi ve ruhsat şartlarına uymaları yönünde gerekli uyarılar yapıldı.

Hemşehrilerimizin sağlığı kırmızı çizgimiz

Denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayan Tombaş, "Üretimden sofraya gıda güvenliği ve hemşehrilerimizin sağlığı kırmızı çizgimiz. Hiçbir vatandaşımızın sağlığının riske atılmasına asla izin vermeyiz. Amacımız kimseyi cezalandırmak değil; ilçemizdeki tüm işletmelerin yasalara uygun, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde hizmet vermesini sağlamaktır. Yasalara uymayanlarla ilgili de hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Emeğiyle, alın teriyle çalışan, kurallara uyan, halk sağlığını gözeten işletmecilerimize de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.