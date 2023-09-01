Ne Kadar Yaygındır?

Sinofobi, hayvan korkusu olanlar arasında en yaygın fobilerden biridir. Araştırmalar hayvan fobisi tedavisi almak isteyenlerin % 36’sında sinofobi olduğunu göstermektedir. Yılan korkusu (Ofidiyofobi) ve örümcek korkusu (Araknofobi) Sinofobiden daha baskın olmasına rağmen, köpekler popüler ev hayvanları olduğundan bu fobi daha etkilidir. Yaş, cinsiyet veya diğer kişisel özelliklere bakılmaksızın herkesle ortaya çıkabilir.

Sinofobi Nedenleri Nelerdir?

Köpekler ve kurtlar arasındaki tarihi birliktelik nedeniyle köpek korkusunun oldukça yaygın olduğu bilinmektedir. Sonuç olarak, Sinofobiklerin çoğu genellikle büyük ve kısır görünümlü köpeklerden korkar, ancak aşırı durumlarda küçük veya agresif yavru köpeklerden bile korkabilir. Gerçekte, köpekler insanlarla yakın bağlar kurabilen sadık ve dost yoldaşlar olarak kabul edilir. Bununla birlikte bir sinofobik için, köpeklerle daha önce kötü bir deneyim yaşamış olması nedeniyle tüm köpekler tehlikeli veya kötü görünür. Geçmişte bir köpekle olan olumsuz deneyim illa ki doğrudan olmayabilir: bir kardeşin veya yakın bir arkadaşın bir köpek tarafından saldırıya uğraması veya havlaması izlenmesi bazen aşırı köpek korkusu ile sonuçlanabilir. Sinofobik bireyler genellikle ısırıklarından ziyade köpekler tarafından yapılan havlama veya hırıltı sesinden korkarlar.

Sinofobi Belirtileri Nelerdir?

Sinofobiden muzdarip olan herkeste ortaya çıkan yaygın semptomlar şunlardır:

Bir köpekle karşılaşmanın yoğun ve sürekli korkusu (bir düşünce veya resim bile kaygıyı tetikleyebilir); neredeyse her durumda, korku karşı konulmaz ve mantıksız olması.

Köpek görünce sabit kalma veya donmuş hale gelme.

Köpek görünce çığlık atma ve ağlama.

Köpeklerin bulunabileceği akrabalardan, arkadaşlardan, okullardan ve iş yerinden tamamen kaçınma.

Korkunun aşırı ve mantıksız olduğunu fark etmek. (çocuklar hariç)

Titreme, terleme, rutubetli eller, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ağız kuruluğu, bulantı, kusma, mantıksız ölme korkusu ve uzuvlarda uyuşma gibi fiziksel semptomların eşlik ettiği panik ataklar.

Sinofobi Nasıl Tedavi Edilir?

Siz veya tanıdığınız biri ileri derece bir örümcek korkusu yaşıyorsa, aşağıdaki tedavi seçeneklerinden birine veya daha fazlasına bakabilirsiniz:

Sistem Duyarsızlaştırma ve Gevşetme

Bu terapi köpeklerin korku seviyesini azaltmaya odaklanmıştır. Terapist ve kişi bir oyuncak köpeğin veya gerçek bir köpeğin veya sadece resimlerin önünde maruz kaldığı farklı düzenli oturumları paylaşır. Terapist kişinin korkuyu nasıl gösterdiğini öğrenir ve kesin nedeni analiz eder. Vaka doğasına bağlı olarak, terapist ayrıca solunum kontrolü ve görselleştirme tekniği gibi farklı rahatlama yolları da öğretir. Kişinin, korkutucu özneye maruz kalmayla birlikte gevşeme tekniğini aynı anda kullanması gerekir. Sonunda bu korkuyu duyarsızlaşmaya,gevşetmeye veya zayıflatmaya yol açar. Bu tedavinin temel amacı toleransı güçlendirmek ve korkuyu zayıflatmaktır. Şiddetli vakalarda, Hipnoz kişi için rahatlama yolu olarak da kullanılabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi tamamen köpek korkusu ile ilgili olumsuz düşünceleri ve inançları öğretmeye odaklanmıştır. Terapist, bu düşüncelerle başa çıkmak ve yanlış inançları olumlu düşüncelere dönüştürmek için benzersiz yollar geliştirir. Genel olarak, korku doğrudan tehlikeli hayvanlar olarak köpeklerle değil, köpeklerle ilgili başka bir olay veya faktörle bağlantılı olabilir. Bilişsel Davranışçı Terapi korkunun kökenlerini tanımaya ve buna göre olumlu bir değişim yaratmaya yardımcı olur.

İlaçlar

Ağır vakalarda anksiyete ve anti-depresan gibi ilaçlar korkuyu ve sıkıntıyı kontrol etmek için kullanılabilir. İlaçlar uzun süre kullanılamaz. Bununla birlikte durum gerçekten ciddi ise, ilaçların kullanımı uzatılabilir.