Olumsuz hava koşulları dolayısıyla hayatın güçleştiği Sinop'ta, bir apartmana isabet eden yıldırım yangına neden olruekn, denizde ise hortum oluştu. Sinop Valiliği, meteoroloji kaynaklı verilere göre yerel kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.SİNOP (İGFA) - Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, meteorolojik verilere göre; doğu ilçelerden başlayarak zamanla Sinop il genelinde yerel olarak çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini ve yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklendiğini kaydetti.

Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyyaran Vali Dr. Özarslan, "Ani sel ve su baskınlarına karşı #dere yataklarından uzak duralım" çağrısında bulundu.