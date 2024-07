Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Özel, hepatit görülme sıklığının her yıl arttığını ve hastaların genellikle hepatit virüsü taşıdıklarının farkında olmadığını belirtti. Bursa Şehir Hastanesi'nde görev yapan Dr. Özel, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü kapsamında yaptığı açıklamalarda, hepatitin karaciğer iltihaplanması olduğunu ve bunun ağır alkol kullanımı, bazı ilaçlar, toksinler ve virüsler gibi birçok sebebi olduğunu vurguladı.

Dr. Özel, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2024 yılı raporlarına göre hepatit vakalarının arttığını belirterek, "2019 yılında hepatite bağlı ölüm sayısı 1 milyon 100 binken, 2022 yılında bu sayı 1 milyon 300 bine yükseldi. Bu da hepatitin bulaşıcı hastalıklara bağlı ölümlerde ikinci sırada yer aldığını göstermektedir. Ülkemizde her 3 kişiden biri hepatit virüsü ile karşılaşmaktadır. Ya bağışıklık kazanmıştır, ya kronikleşmiştir ya da karşılaştığının farkında değildir," dedi.

Türkiye'de Hepatit B sıklığının yüzde 3 ile 4, Hepatit C sıklığının ise yüzde 0,5 ile 1 arasında olduğunu belirten Dr. Özel, "Hepatit B taşıyanların sayısı yaklaşık 250 bin, Hepatit C taşıyanların sayısı ise 50 bin civarındadır. Hepatit B ve C virüsleri, bulaş açısından ciddi önem arz etmektedir. Hastaların çoğu bu virüsleri taşıdığını bilmemektedir. Türkiye'de yapılan bir çalışmaya göre vatandaşların sadece yüzde 12'si Hepatit B veya C virüsü taşıdığının farkındadır" şeklinde konuştu.

Hepatit A ve E virüslerinin kirli yiyecek ve suyla bulaştığını belirten Dr. Özel, "Hepatit B, C, D ise daha çok vücut sıvılarının temasıyla bulaşır. Kan transfüzyonu, sterilize edilmemiş ameliyat aletleri, hijyenik olmayan diş hekimi müdahaleleri, manikür, pedikür ve kuaför ortamları, piercing ve dövme gibi durumlarda bulaş gerçekleşebilir" dedi.

Hepatitin genellikle belirti göstermediğini ancak akut dönemde ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma, eklem ağrısı, sarılık ve açık renk dışkılama gibi semptomlarla belirti gösterebileceğini ifade eden Dr. Özel, "Hastalığı önlemek için el yıkamaya özen göstermeliyiz. Cinsel yolla bulaşan Hepatit B ve C virüslerini önlemek için kondom kullanmalıyız. Tıraş makinesi, diş fırçası, jilet, manikür, pedikür ve tırnak makası gibi malzemeleri ortak kullanmamalıyız. Dövme, akupunktur ve piercing malzemelerinin tek kullanımlık ve steril olmasına dikkat etmeliyiz" dedi.

Hepatit tedavisinde aşılama ve güçlü tedavilerin uygulandığını belirten Dr. Özel, "Aşılama özellikle Hepatit B ve A için çok idealdir. Yeni doğan her bebek Hepatit B aşısı ile aşılanmaktadır. Hepatit A için ise bu rutin kullanım 2012 yılında başlamıştır. Ayrıca Hepatit B ve C için elimizde güçlü tedaviler bulunmaktadır. Özellikle Hepatit C için 2-3 ayda ağızdan alınacak bir veya birkaç tablet gibi güçlü tedaviler mevcuttur. Hepatit B için günlük alınan, yan etkisi sınırlı ilaçlar bulunmaktadır" dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2024 Hepatit Günü temasının "Harekete Geçme Zamanı" olduğunu belirten Dr. Özel, "Bizler de artık harekete geçmeli, hepatit virüsünün yayılımını azaltmalı, önlemlerimizi almalı ve geleceğe daha güvenli bakmalıyız" şeklinde konuştu.