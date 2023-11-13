Sinüzit Nedir?

Yüzün ve burnun iç yapısını oluşturan kemiklerin hava boşluklarına sinüs denmektedir. Burnun her iki tarafında toplamda 4 tane sinüs bulunmaktadır ve hepsinde burun içine açılan delikler bulunmaktadır. Sinüslerin, solunan havayı akciğerlere gitmeden önce ısıtmak, solunan havayı nemlendirmek, sesin tınısını ayarlamak ve hava geçişini sağlamak gibi görevleri vardır. Bu hava geçişleri için burna açılan ağızları bulunmaktadır ve bu ağızlarda tıkanıklık oluştuğunda hava geçişi sağlanamaz böylelikle sinüslerde mikrop üremeye başlar. Bu mikroplar sinüslerin iltihaplanmasına yol açar ve sinüzit oluşmasına sebep olur.

Sinüzit oluşumunu etkileyen başlıca faktörler;

Bağışıklık sistemi

üst solunum yolu enfeksiyonları

burun ve sinüs anatomisi

özellikle çocuklarda görülen geniz eti problemi sonucunda görülebilir.

Sinüzit rahatsızlığının birçok belirtisi vardır.

Bunlar;

Sarı, yeşil veya kanlı burun akıntısı meydana gelir.

Yanaklarda ve göz çevresinde şiddetli ağrı oluşur.

Burun tıkanıklığı yapar.

Başta görülen basınç hissi

Boğaz ağrısı olur.

Ağız kokusu ve tat bozukluğuna sebep olur.

Halsizlik ve adaptasyon güçlüğü

Ender görülen hafif ateş, mide bulantısı, iştahsızlık ve kuru öksürük

Bu belirtiler görülmeye başlandığında mutlaka bir KBB doktoruna muayene olmalısınız. Çünkü erken önlem her zaman önemlidir.

Sinüzit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sinüzit tedavilerinde hastalığın önce akut mu yoksa kronik mi olduğu belirlenir ve buna göre bir tedavi yöntemi uygulanır. Hafif vakalarda, doktor kontrolü altında hava kanallarını açmaya yardımcı spreyler ve ağrı kesiciler kullanılabilir. Burundaki nemi azaltan ve nefes almayı kolaylaştıran ‘dekonjestan’ ilaçlar kullanılabilir. Kronik vakalarda ise ilaç kullanımı yeterli olmayabilir. Tıkanıklığa neden olan polipoid ve anatomik bozukluklardan kaynaklanan kronik sinüzit tedavisinde cerrahi müdahale gerekebilir. Günümüzde sinüs ameliyatları endoskop yardımıyla burun içine girilerek temizlenmektedir. Cilt üzerinde herhangi bir kesik açılmaz ve kişi günlük hayatına devam edebilir. Sinüs Ameliyatından sonra 3,4 gün kanama meydana gelebilir.

Sinüzite Ne İyi Gelir?

Bunun dışında hafif görülen sinüzit rahatsızlıklarında evde uygulayabileceğiniz birkaç yöntemle de burun içindeki tıkanıklığı gidererek rahat nefes almayı sağlayabilirsiniz. Buruna tuzlu su verilmesi, yüze sıcak suyla nemlendirilmiş havlu tutulması, ılık duş alınması ve bol bol su tüketilmesi sinüzitin giderilmesinde oldukça faydalıdır. Son olarak uzmanlar tarafından sinüzite sarı kantaron çayın’da iyi geldiği açıklanmıştır.