Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tandoğan Caddesinde Zafer Caddesine geçmekte olan Engin U.(23) yönetimindeki 16 KS 629 plakalı hafif ticari araç ile Ertuğrulgazi Caddesinde seyir halinde olan Özgür Y.(36) yönetimindeki 16 BDF 121 plakalı motosiklet iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Murat Erdoğan