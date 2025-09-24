İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonun “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Kurulan Örgüte Üye Olmak”, “Göçmen Kaçakçılığı”, “Suçtan Elde Edilen Mal Varlığını Aklama”, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Özel Belgede Sahtecilik” suçlarına yönelik gerçekleştirildiğini belirtti.

Örgütün elebaşı M.A. olan şüphelilerin, 451 yabancıya ve onların ailelerine Türk vatandaşlığı kazandırmak amacıyla gerçekte olmayan (muvazaalı) gayrimenkul satışları gerçekleştirdikleri belirlendi. Bu kapsamda söz konusu yabancıların vatandaşlıklarının iptali için gerekli işlemler başlatıldı.

Soruşturma kapsamında örgüte ait olduğu değerlendirilen geniş çaplı mal varlıklarına el konuldu. El konulanlar arasında bir holding şirketler grubu, 5 anonim şirket, 1.240 apartman dairesi, 47 otomobil, 65 arsa ve çeşitli banka hesapları yer aldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu yürüten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek, "Valimizi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğümüzü, MASAK çalışanlarını ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.