Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi’nin ortak yürüttüğü projede zemin güçlendirme çalışmalarına odaklanıldı. Alandan 10 bin metreküp hafriyatın kaldırılmasının ardından 72 fore kazık imalatı tamamlandı. Ekipler, toplamda 110 adet olarak planlanan mini kazık imalatının ise 70’ini bitirdi.

İlçenin yeni cazibe merkezi olması hedeflenen proje, 2 bin 400 metrekarelik alana inşa edilecek ve toplam 7 bin 197 metrekare kullanım alanına sahip olacak. İki bodrum ve bir zemin kattan oluşacak meydanın 540 günde tamamlanması planlanıyor.

Proje tamamlandığında bünyesinde birçok sosyal donatı alanı barındıracak. Meydanda açık teras alanı, fuaye, kafeterya, Aile ve Çocuk Merkezi, bowling ve e-spor salonları, 2 sinema salonu ve toplantı odası yer alacak. İkinci bodrum katta ise 50 araçlık kapalı otopark, özel gereksinimli bireyler için ayrılmış alanlar ile mekanik ve enerji odaları bulunacak.