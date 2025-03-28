İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği ’kent uzlaşısı’ faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu olduğu iddia edilen Azad Barış ile bu şahısla bağlantılı olduğu ve HDK mensubu olduğu öne sürülen Hunav Altun hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.

Teslim olarak gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında, firari şüpheli Özdemir, teslim olarak gözaltına alınmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi

Öte yandan emniyette ki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Özdemir, ’silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.