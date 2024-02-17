İstanbul Şişli’de, metroya inen yürüyen merdivenin bakım çalışması sırasında yaşanan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetmişti. 31 yaşındaki Buğrahan Bıyıklı, Maltepe’de Yusuf Ziya Üçüncü Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
Zincirlikuyu Metrobüs Durağı’ndan metro istasyonuna inen yürüyen merdivende işçilerce bakım çalışması başlatılmıştı. Bakım yapan işçilerden 31 yaşındaki Buğrahan Bıyıklı mekanizmanın çalışmasıyla hareket eden yürüyen merdivene sıkışmış ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılmıştı.
Sağlık görevlilerince Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Buğrahan Bıyıklı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Bıyıklı bugün öğle namazını müteakiben Maltepe Yusuf Ziya Üçüncü Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası helallik alınarak son yolculuğuna uğurlandı. Sevenlerinin cenazesinde yalnız bırakmadığı Buğrahan Bıyıklı Başıbüyük mezarlığına defnedildi.