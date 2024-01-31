Şişli’de park halinde durduğu esnada freni boşalan midibüs, park halindeki araca çarptı. İçinde şoförün de bulunduğu midibüs, hızla kayarak 5 araca zarar verdi. Olayda yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz hafta Salı günü saat 08.00 sıralarında Şişli Okmeydanı-Piyalepaşa bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde park halinde bekleyen bir midibüsün bir anda freni boşaldı. Bunun üzerine aracını durduramayan sürücü, çaresizce yolda ilerlemeye devam etti. Hızla kayan araç, yakınında bulunan bir araca çarparak durabildi.

5 araçta hasar oluşturdu

Kazanın ardından yavaşça kayan midibüsün birbirine çarptırdığı 5 araçta büyük çapta hasar oluşturduğu anlaşıldı. Olayda yaralı bulunmazken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.