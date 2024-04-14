Şişli’de Rus uyruklu bir kadının kiraladığı otomobili çalan hırsızı etkisiz hale getirerek ellerini bağlayan ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz o anları anlattı. Yılmaz, “Kadını bıçaklayacaktı. Müdahale etmek zorunda kaldım ve kişiyi etkisiz hale getirdim” dedi.

Şişli Duatepe Mahallesi’nde önceki gün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, Rus uyruklu kadın S.B., bir firmadan elektrikli bir otomobil kiralamıştı. Kadın evinin önüne gelip aracından inerek kontak anahtarı içerisinde olan aracı uygulama üzerinden kilitlemişti. Ancak o esnada kadını takip eden bir şahıs, aracın kapılarının kilitlenmediğini fark ederek içine girmişti. Aracı çalıştıran şahıs ardından uzaklaşmaya başlamıştı. Aracın gittiğini gören kadın ise durumu eşine bildirmişti. Eşiyle birlikte motosiklete binen kadın, hırsızı kovalamaya başlamıştı. Sokak sokak kovaladıkları esnada bir otomobil sürücüsünden de yardım isteyen kadın, bir sokağın girişinde şahsı önünü kesip durdurmuştu.

“Rambo Berk” hırsızı etkisiz hale getirip ellerini bağlamıştı

O esnada motosikletten inen kadın şahsın olduğu şoför kapısını açarak indirmeye çalışmıştı. Ancak şahıs kadına bıçak çekerek karşılık vermişti. O esnada kafeteryada oturan efsane Yılan Hikayesi dizisinde “Rambo Berk” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, aracın yolcu kapısını açarak şahsın müdahale etmişti. Dakikalarca süren mücadele sonrasında şahıs, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aşağıya indirilerek etkisiz hale getirilmişti. Yüzüstü yere yatırılan şahsın boynunu bir vatandaş tutarken, elleri de kaçmasın diye de bağlamıştı. Ardından da polis ekiplerine ihbarda bulunulmuştu.

Ünlü oyuncu hırsıza hayat dersi vermişti

Hırsız yerde bekletildiği esnada oyuncu Ferhat Yılmaz, şahsa adeta hayat dersi verdi. Şahsa “yakışıyor mu sana paşam” diyen Yılmaz ardından onu olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etmişti. Yaşananlar ise hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına anbean yansımıştı. Kadın ise arabayı firmaya teslim edip eşiyle kafeteryada bir çay içtikten sonra olay yerinden ayrılmıştı. Gözaltına alınan B.C. ise ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülmüştü.

“Kadını bıçaklayacaktı, müdahale etmek zorunda kaldım”

Yaşanan o olayla ilgili hırsıza müdahale eden ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz o anları anlattı. Yılmaz, “Talihsiz bir olay yaşandı ne yazık ki. Üzücü bir olay. Kendi muhitinde çok sevdiğim bir kafe var sanatçı arkadaşlarımla da oturduğum. Orada otururken bir olaya şahit oldum. Sol taraftan bir araba geldi. İçinde bir çocuk vardı ve arkadaş onu takip eden bir BMW marka bir araba ve önünü kesen Vesta marka bir motosiklet vardı. Aşağıya bir kadın indi ve arabadaki kişiye vurmaya başladı ‘arabamı çaldın’ diyerek. O sırada ben senaryo okuyordum. Arabadaki kişi bıçağını çıkardı kadını bıçaklayacaktı ve motosikletle arabanın önünde duran eşini ezecekti. Burası da kalabalık bir yer kafelerin olduğu bir nokta. O yüzden burada çocuklar, kadınlar var. Müdahale etmek zorunda kaldım ve kişiyi etkisiz hale getirdim ne yazık ki. Biraz da sert davranmak zorunda kaldım” dedi.

“Yere yatırıp ters kelepçe yaptım ve üst taramasını yaptım”

Yılmaz, “Yere yatırıp ters kelepçe yaptım ve üst taramasını yaptım. Sonra da polisi çağırdım. Ardından emniyetteki kardeşlerim geldiler sağ olsunlar ve kendisini alıp götürdüler. Olay bundan ibaret. Ama üzücü olan şu tabii, olayı yapan genç bir arkadaşımız ve büyük bir ihtimalle madde kullanmış. Belki de birçok insanın hayatıma mal olacaktı olan olay. Elimden geleni yaptım müdahale ettik arkadaşlarla konuyu kapattık ama genç arkadaşların bu durumda olması bu kadar çaresiz olmaları çok üzücü. Ben çok üzülüyorum. Ülkemde hiçbir arkadaşımın bu durumda olmasını istemiyorum. Kendisine de söyledim zaten ters kelepçe yaptıktan sonra. Üzüldüm o kadar sert müdahale etmek istemezdim ama mecbur kaldım durum bu. İnşallah böyle durumlar yaşamayız. İnşallah böyle tatsız olaylar yaşanmaz. İnşallah bu ülkenin genç arkadaşları, kardeşleri böyle olaylara katılmazlar” diye konuştu.